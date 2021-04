Thuram: “Critiche a Pirlo? Sentirle mi fa ridere, non ha esperienza”

L'ex calciatore Lilian Thuram ha commentato il lavoro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Queste le sue impressioni

L'ex calciatore Lilian Thuram ha commentato il lavoro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Pirlo? Sentire le critiche nei suoi confronti mi fa un po' ridere. Alla prima stagione non puoi diventare né un bravo calciatore, né un bravo cuoco, né un bravo giornalista. Per ogni mestiere serve tempo. E per Pirlo vale la stessa cosa. Pirlo è alla prima esperienza da allenatore. Non gli si può chiedere di farlo come se avesse già dieci o quindici anni di esperienza. Zidane quando divenne allenatore del Real Madrid non era alla prima esperienza assoluta: l'aveva già fatto nelle giovanili ed era stato il secondo di Mourinho e Ancelotti. Esiste una cosa che si chiama 'Fare esperienza', e lui la sta facendo adesso. Non gli si può chiedere di sapere già fare tutto". Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.