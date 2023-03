È scomparso Thijs Slegers: il giornalista era amico di Ibrahimovic

Le parole di Zlatan Ibrahimovic su Thijs Slegers

"Thijs era il mio unico amico quando non avevo nessuno in Olanda. Facevamo cose insieme, giocavamo a tennis. Mi ha aiutato tanto e mi ha dato tanto supporto, era il mio primo step della carriera. Non sono mai stato miei amici i giornalisti a quel tempo, anzi erano miei nemici. Ora ci teniamo in contatto e voglio solo dire che ti voglio bene amico mio. Non c'entra niente il calcio o il giornalismo, io so che persona è e lui sa che persona sono. Sono qui per Thijs".