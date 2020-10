Theo Hernandez: “Zoe? In Italia mi sento a casa grazie a lei”

Theo Hernandez e il suo amore Zoe Cristofoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Theo Hernandez alla Gazzetta dello Sport: queste le sue parole sulla fidanzata Zoe Cristofoli.

“Ho conosciuto una ragazza che mi ha reso felice, in Italia mi sento a casa anche perché ho incontrato lei. Mi ha fatto vedere cose che non conoscevo, però continuo a vivere a Como, a Milano per vivere c’è troppa gente. E poi ho i miei 3 cani, hanno bisogno di spazio. E anche io”, ha rivelato Theo Hernandez.

