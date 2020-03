Terim: “Spero di stare meglio. Passeremo l’esame coronavirus”

ULTIME NEWS – Lunedì sera è arrivata la notizia della positività al coronavirus di Fatih Terim, ex allenatore del Milan nel 2001. Con un messaggio su Twitter aveva annunciato e spiegato la situazione: “Sono in buone mani all’ospedale”.

A distanza di due giorni, nuovo messaggio via Twitter, stavolta più rassicurante circa le sue condizioni di salute: "Ho sentimenti così belli e speciali che sento ogni preghiera nel mio cuore. Questo è un esame per tutti noi e passeremo questo esame con le vostre preghiere e auguri. Sto bene e spero di stare meglio. Ringrazio ognuno di voi nel mio cuore".

