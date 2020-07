Teotino: “Milan? Squadra da sesto-settimo posto. Su Ibrahimovic…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic aveva mandato una provocazione: “Se c’ero dall’inizio avremmo vinto lo scudetto”. Non la pensa di certo così Gianfranco Teotino che, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del Milan e dell’impatto dello svedese in rossonero: “Milan? Squadra da sesto-settimo posto, costruita in modo farraginoso. Ibrahimovic è stato più importante fuori dal campo che in campo, ha dato consapevolezza ai suoi compagni”.

