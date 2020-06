Teotino: “Milan, mettere in piazza i dissidi non è mai positivo”

MILAN NEWS – Gianfranco Teotino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha detto la sua sulla situazione attuale del Milan tra confusione e battibecchi. Ecco cosa ci vuole per ritornare agli splendori di un tempo: “Milan? Situazione in evoluzione, con Gazidis chiamato a tenere in pugno le redini della società, ma mettere in piazza i dissidi interni non è mai una cosa positiva. Per tornare gradualmente il Milan di un tempo si deve voltare pagina“.

