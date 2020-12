Tecca: “Milan squadra copertina, ecco perché è da scudetto” / News

Milan, ecco perché sei da scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La vittoria in extremis contro la Lazio ha permesso al Milan di passare il Natale in testa alla classifica di Serie A. Ma i rossoneri sono davvero da scudetto? Ecco l’opinione di Massimo Tecca, giornalista di ‘Sky Sport’, che ha parlato così del Diavolo: “Il Milan è la squadra che merita la copertina in questo momento. Questa squadra sta andando oltre i suoi limiti, ogni volta qualcuno si aspetta un suo rallentamento, ma poi trova sempre il modo per vincere. La parola scudetto si può pronunciare a mio avviso“. Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, accordo ad un passo >>>