Tantissimi auguri a Fabio Cudicini: portiere del Milan per 5 stagioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Cudicini, nato a Trieste il 20 ottobre 1935, compie oggi 85 anni.

Figlio di Guglielmo Cudicini e padre di Carlo Cudicini, Fabio ha giocato con il Milan per 5 stagioni (dal 1967 al 1972). Di ruolo portiere, Fabio Cudicini era soprannominato ‘Pennellone’ per via del suo fisico slanciato e per la sua altezza (191 cm). Con la maglia del Diavolo, Cudicini ha giocato in totale 183 partite, chiudendo la sua carriera da calciatore. Il suo palmares in rossonero è ricco e si annovera di: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Campioni e 1 Coppa intercontinentale. Tanti auguri a Cudicini da parte della nostra redazione.

