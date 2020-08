Tanti auguri a Giovanni Lodetti, 9 anni al Milan negli anni 1960

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, 10 agosto 2020, compie 78 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan negli anni 1960.

Lodetti ha vestito la casacca rossonera per 9 stagioni, disputando in totale 274 partite e segnando anche 26 reti. Il suo palmares è ricco e si annovera di: 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe Campioni, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale. Inoltre, con la nazionale italiana ha vinto anche l’Europeo del 1968. Dopo aver lasciato il Milan, proseguì la sua carriera in Sampdoria, Foggia e Novara. Tanti auguri a Lodetti da parte della nostra redazione.

