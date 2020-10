Tanti auguri a Djamel Mesbah, ex meteora del Milan per un anno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 36 anni l’ex terzino del Milan, Djamel Mesbah.

L’algerino, per un anno, ha vestito anche la maglia del Diavolo. Arrivato in rossonero nel gennaio 2012, Mesbah ci resta per un anno esatto. Nel gennaio 2013 infatti, viene ceduto al Parma. La sua esperienza al Milan parla di 14 presenze totali e una rete, in Coppa Italia contro la Juventus. Attualmente Mesbah gioca nell’Étoile Carouge in Svizzera. Tanti auguri da parte della nostra redazione.

