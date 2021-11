Svezia, il ct Andersson: “E’ fantastico avere Ibrahimovic con noi”

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è stato convocato per le partite di qualificazione ai mondiali contro Georgia e Spagna. Ecco cosa ha detto: "Anche nell'ultima partita contro la Roma avete visto tutti le sue qualità. È fantastico avere Zlatan con noi. Aggiunge tanta qualità e ti permette anche di giocare in modo diverso, se necessario. È bello avere con noi la sua grande pericolosità in zona gol. Non credo che possa giocare 90 minuti sia contro la Georgia che contro la Spagna, mi sembra un po' inverosimile".