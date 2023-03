Svezia, Ibrahimovic si prepara per il Belgio: scelto il numero di maglia

Dopo un calvario durato dal termine della scorsa stagione, qualche settimana fa Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo con il Milan e nell'ultima uscita contro l' Udines e è anche andato a segno. Questo gli è bastato per ricevere la chiamata del CT della Svezia Janne Andersson , che ha deciso di dargli un'ulteriore opportunità anche in Nazionale.

La selezione scandinava giocherà nella giornata di oggi, 24 marzo, contro il Belgio e successivamente il 27 marzo contro l'Azerbagian, in due incontri validi per la qualificazione ad Euro 2024. Per l'occasione sono stati assegnati i numeri di maglia ai giocatori in rosa e, come riferito dal portale Sportbaldet, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic vestirà la 11. Nell'attesa di scoprire se gli verrà concesso qualche spezzone. Milan, in definizione l'affare Sportiello: ecco i dettagli >>>