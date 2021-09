Svezia, Andersson spiega: “Ibrahimovic? Ecco perchè l’ho convocato”

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto

Come vi abbiamo raccontato, Zlatan Ibrahimovic è stato convocato a sorpresa dalla Svezia per le gare contro Kosovo e Grecia. L'attaccante, infatti, sta ancora recuperando una tendinopatia achillea, accusata dopo il match contro la Lazio. Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Ibrahimovic in conferenza stampa: "Ho scelto di convocarlo perché credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire alla squadra. E' reduce da un infortunio, ma sta progredendo giorno dopo giorno. Sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana".