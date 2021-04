Superlega, Wenger: “Non mi sorprende sia durata poco, ecco perché”

Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, ha parlato del possibile scioglimento della Superlega. Questo il suo pensiero

Tutti gli indizi sembrano portare ad uno scioglimento della Superlega. A meno di 48 ore dal suo annuncio, diversi club fondatori hanno deciso di non andare avanti in questo progetto. Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, non si è mostrato stupito riguardo a questo stop prematuro. Ecco i motivi: "Non mi sorprende che sia durata poco. Questa competizione - riporta 'Gazzetta.it' - ha ignorato i principi del merito sportivo. In questo modo si stanno uccidendo i campionati nazionali, che i tifosi non accetterebbero". Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli