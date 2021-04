Superlega verso il no, Manchester United: l’ad Woodward si è dimesso

Una dopo l'altra arrivano le voci sul prematuro scioglimento della Superlega. Dopo questa notizia, l'ad dello United Woodward si è dimesso

Se la creazione della Superlega aveva creato un vero e proprio terremoto nel calcio moderno, lo stesso sta succedendo anche alla notizia di un suo prematura scioglimento. Chelsea, Arsenal, Manchester City e United sembrano davvero ad un passo dal compiere il definitivo passo indietro. Per quanto riguarda i Red Devils arrivano notizie che coinvolgono anche un membro della dirigenza. Secondo quanto riferiscono i principali organi di stampa inglesi, infatti, l'amministratore delegato Ed Woodward si è dimesso dall'incarico dopo la rinuncia alla nuova competizione.