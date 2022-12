Superlega, Reichart: “La UEFA vive in una situazione confortevole”

Ecco le parole di Reichart sulla Superlega e la UEFA riportate durante la conferenza sul caso della Corte di Giustizia dell’Unione europea

Emiliano Guadagnoli

A22 Sports (la società che si muove dietro al progetto della Superlega) e Clifford Chance (multinazionale operante nel settore dei servizi legali) hanno organizzato a Madrid una conferenza sul caso della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione al monopolio della UEFA sull’organizzazione delle competizioni europee per club. Ecco le parole di Reichart sulla Superlega e la UEFA, riportate da Calcio e Finanza.

"La UEFA vive in una situazione molto confortevole, senza rischi d’impresa. Vive del sudore dei club. È necessario proporre soluzioni. Dobbiamo poter lavorare liberamente. La UEFA dice di possedere il calcio. Rifiuta qualsiasi contributo che venga dall’esterno. I club devono essere in grado di gestire il proprio destino come accade nei campionati nazionali. Nessuno mi ha spiegato perché questo non dovrebbe accadere a livello europeo".

"I club, tutti, anche alcuni che oggi sono lontani dalle competizioni europee, sono grati per le conversazioni che stiamo avendo con loro, senza minacce o coercizioni. Dobbiamo essere in grado di offrire le migliori partite da settembre a giugno e non da marzo a maggio".

"Qualsiasi squadra può sognare di raggiungere la vetta. Qualsiasi squadra. Sarà una competizione aperta e meritocratica. Dico ai tifosi di calcio di darci una possibilità. I ​​tifosi non capiscono che in una finale di Champions League ci sono 20.000 biglietti per il Liverpool, 20.000 per il Real Madrid e 25.000 per la UEFA".