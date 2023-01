Supercoppa italiana, ecco alcune statistiche di Milan e Inter

Supercoppa, alcune statistiche di Milan e Inter

Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011. Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, il Milan potrebbe vincere due incontri di fila contro l'Inter per la prima volta dal 2011. Questa sarà solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011. Simone Inzaghi ha vinto tutte le tre Finali di Supercoppa Italiana disputate da allenatore. Olivier Giroud ed Edin Dzeko (rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni nella data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana.