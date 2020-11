Supercoppa Italiana – Juventus-Napoli sarà in Italia: luogo e data

Supercoppa Italiana: Juventus-Napoli

ULTIME NOTIZIE – La Supercoppa Italiana torna in Italia: la gara tra Juventus e Napoli si svolgerà il 20 gennaio a Reggio Emilia (Mapei Stadium).

“Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia Romagna – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. L’evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia Romagna e al suo Presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell’attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un elemento fondamentale del vivere sociale del nostro Paese. Siamo certi che, anche grazie a questi valori condivisi, all’ospitalità e al supporto organizzativo dell’U.S. Sassuolo Calcio e ai super ascolti di Rai 1, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà un grande evento che regalerà emozioni ai tifosi di Juventus e Napoli e a tutti amanti del calcio”.

