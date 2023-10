Suning, in aiuto investimenti importanti: ma ci sono le cause dei creditori

Sono in arrivo importanti aiuti per Suning. Non solo però: come riportato da Calcio e Finanza, ci sarebbero delle cause dei creditori

Come riportato dal sito cinese Caixin, Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenute dallo Stato cinese, investiranno 5 miliardi di yuan (circa 650 milioni di euro) in Suning nel corso di 10 anni per aiutare a rilanciare la società. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza la serie di acquisizioni e le perdite nel core business del commercio al dettaglio hanno trascinato Suning in una crisi di liquidità. Inoltre sarebbero arrivate da alcuni creditori come Oaktree e Bain Capital, molteplici cause contro Suning.