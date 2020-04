StayHomeWithPES, alle 18 gioca Rafael Leao: come vedere il match

ULTIME NEWS MILAN – #StayHomeWithPES. Un hashtag che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. E’ questa l’iniziativa di del celebre gioco per consolle PES 2020. Un torneo che riguarda numerosi giocatori dei top club europei, che si sfidano a colpi di Joypad. Come ha informato i profilo Twitter del Milan, alle 18 andrà in scena Rafael Leao, che sfiderà il portiere dell’Arsenal Bernd Leno. Ecco dove potete seguire il match:

