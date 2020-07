Stadio, Scaroni: “Siamo sulla strada giusta. Ecco quando sarà pronto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, presidente rossonero, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dei tempi del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire: “Credo che siamo sulla strada giusta. Il Comune ci ha fatto una proposta che non ci piace molto perchè ha ridotto le nostre richieste di costruzioni, ma che abbiamo accettato perchè dovrebbe risolvere la parte politica della questione. Oggi sono ragionevolmente ottimista, mi sembra che il Comune abbia sposato il progetto di avere uno stadio nuovo e anche l’opposizione lo vede con favore”.

"Lo stadio sarà pronto per il 2024. Ci sarà una fase in cui il nuovo stadio sarà completato e San Siro sarà ancora in piedi: deciderà il sindaco dove svolgere la cerimonia delle Olimpiadi Invernali, mi sembrerebbe strano non usare l'impianto nuovo – prosegue Scaroni – .Poi partirà la rifunzionalizzazione di San Siro, che ci costerà 74 milioni e consentirà di salvare parti del vecchio stadio in un parco dello sport".