Squalifica Lautaro Martínez: l’Inter non presenterà ricorso

NEWS INTER – Secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, l’Inter non presenterà ricorso per ridurre le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo di Serie A al suo attaccante argentino, Lautaro Martínez, espulso domenica scorsa nel finale di gara di Inter-Cagliari 1-1 dall’arbitro Gianluca Manganiello.

Lautaro Martínez, pertanto, sarà costretto a saltare Udinese-Inter, in programma domenica 2 febbraio, alle ore 20:45, alla ‘Dacia Arena‘, e, soprattutto, il derby della Madonnina, l’atteso Inter-Milan, in agenda domenica 9 febbraio alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Il numero 10 nerazzurro, pertanto, sarà titolare domani sera in Coppa Italia per Inter-Fiorentina.

Il club di Corso Vittorio Emanuele, intanto, oggi ha annunciato l’acquisto di un top player di caratura internazionale: per il comunicato ufficiale, continua a leggere >>>

