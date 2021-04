Squalifica Ibrahimovic, le accuse non esistono nel Codice di Giustizia Sportiva

Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata per "critica irrispettosa" e "atteggiamento provocatorio". Ecco le incongruenze

Dopo giorni di attesa è arrivato il tanto atteso verdetto: Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata. Un episodio molto singolare quello accaduto a Parma con protagonista lo svedese, espulso dall'arbitro Maresca per 'critica irrispettosa' e 'atteggiamento provocatorio'. Come giustamente sottolineato da 'TuttoMercatoWeb' questo tipo di accuse, però, non figurano nel Codice di Giustizia Sportiva. Esiste, invece, la "condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara", regola che farebbe scattare automaticamente almeno due giornate di squalifica nei confronti del diretto interessato. Un dato di fatto che evidenzia ancora di più la confusione totale che regna su questa vicenda. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.