Spezia-Milan, Graziani: “Diavolo imbarazzante, l’importante è rialzarsi”

Spezia-Milan, Graziani sui rossoneri

Ciccio Graziani, ex campione del mondo nel 1982, ha parlato della brutta sconfitta del Milan contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'SportMediaset XXL': "Il Milan sta attraversando un momento difficile, contro lo Spezia è stato imbarazzante. Complimenti alla squadra di Italiano, che ha fatto la partita perfetta. Il Milan era in vacanza col cervello, per il Milan un leggerissimo campanello di allarme. Ci ha abituato a stare al top, ieri assente ingiustificato. Può succedere, l'importante è rialzarsi".