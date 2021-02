Spezia-Milan, lo sfogo di Dj Ringo

Dj Ringo, grande tifoso rossonero, ha affidato a Twitter il suo commento alla sconfitta del Milan per 2-0 contro lo Spezia. Ragazzi non pervenuti e gran partita dello Spezia. Noi del Milan giocato alla ‘The Walking Dead’. Leao, Bennacer, Calhanoglu non in forma, Dalot INGUARDABILE come Hauge e la formazione di Pioli!! Brutta caduta ma dobbiamo riprenderci e pensare alla Europa League”, le parole del dj.

