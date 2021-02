Spezia, Ismajli: “Che emozione battere il Milan. Ragioniamo come il Barcellona”

Spezia, Ismajli sul Milan e non solo

Ardian Ismajli, difensore dello Spezia, è ritornato sulla sorprendente vittoria contro il Milan. E poi osa un paragone a dir poco impegnativo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Cittadellaspezia': "Vittoria contro il Milan? Sono emozioni che non si possono spiegare. Nessuno se lo sarebbe aspettato e forse anche questa è stata la nostra forza. Il resto delle piccole squadre, le neopromosse che lottano per la salvezza, partono dal presupposto di concentrarsi sulla difesa. Noi no, noi facciamo grande pressione sugli avversari, vogliamo tenere il pallone. Noi ragioniamo come fossimo il Barcellona".