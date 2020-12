Sparta Praga-Milan, il programma rossonero della vigilia / Europa League News

Sparta Praga-Milan, il programma della vigilia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultima partita del girone di Europa League per il Milan, che giovedì alle ore 21 affronterà lo Sparta Praga in trasferta. Rossoneri con la qualificazione già in tasca, ma con il primo posto ancora in gioco. Secondo quanto riferisce il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, per domani, vigilia del match, è in programma un allenamento al mattino. Alle 13:45 è prevista la conferenza stampa di Stefano Pioli e Samu Castillejo. Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista: le dichiarazioni >>>