Spal-Vicenza 3-2, Lorenzo Colombo ancora in gol: il Milan gongola

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Spal, non smette di segnare e aiuta i ferraresi a portare a casa la vittoria contro il Vicenza

"Milan? Io e Pioli ci siamo lasciati bene, entrambi siamo convinti che servisse un altro passaggio per poi indossare la maglia rossonera in futuro". Questo un passaggio della conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Colombo alla Spal. Scelta che, con il senno di poi, pare si stia rivelando particolarmente azzeccata. L'attaccante classe 2002, infatti, ha segnato un gol splendido contro il Vicenza: progressione che parte da centrocampo e sinistro chirurgico alle spalle del portiere. Si tratta del terzo gol in cinque partite per Colombo, che si sta preparando al meglio per il suo Milan. E Stefano Pioli non può far altro che aspettarlo.