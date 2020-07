SPAL-Milan, record di corner calciati per i rossoneri: ecco il dato

ULTIME NEWS – Secondo quanto riportato dal portale statistico Kickest, nella partita contro la SPAL, il Milan ha calciato la bellezza di 17 calci d’angolo.

Ciò, rappresenta un record per i rossoneri. Infatti, negli ultimi 10 campionati, i rossoneri non avevano mai battuto così tanti corner in una singola partita di Serie A. Il precedente record era di 14 angoli battuti in un Milan-Crotone del 6 gennaio 2018.

Nel frattempo, per la prossima partita, quella contro la Lazio, Stefano Pioli sta pensando di lanciare titolare Zlatan Ibrahimovic per la prima volta dopo il lockdown e dopo l’infortunio al polpaccio. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

