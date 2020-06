SPAL-Milan, Pioli elogia Saelemaekers: prima da titolare per il belga?

MILAN NEWS – Reduce da tre spezzoni di partita consecutivi in questa ripresa della stagione dopo la sosta forzata, Alexis Saelemaekers ora aspira con forza a fare il proprio debutto da titolare contro il Milan. Il suo minutaggio, infatti, è andato continuamente a salire negli ultimi match: contro la Juventus è entrato all’88’, contro il Lecce al 68′ e contro la Roma al 54′.

Il belga specialmente nell’ultima gara contro la compagine allenata da Paulo Fonseca è risultato decisivo in occasione della prima rete siglata da Rebic quando ha rimesso in mezzo per Kessie un bel cross arrivato dalla corsia mancina. Il tiro al volo dell’ivoriano è stato poi respinto da Mirante e ribadito in rete da Rebic. Una buona prestazione che potrebbe permettere all’ex Anderlecht di meritarsi una chance da titolare al Paolo Mazza contro la SPAL domani sera, che permetterebbe a Samu Castillejo di tirare il fiato in vista dei match contro Lazio e Juve.

In questi giorni poi si sta parlando molto del futuro del neo 21enne belga, dal momento che il Milan pare aver deciso di tenere fede agli accordi con l’Anderlecht e riscattarlo per 3,5 milioni. E’ il prototipo di giocatore che potrebbe anche fare al caso di Ralf Rangnick: veloce, duttile, dinamico, giovane e talentuoso. Certo il suo potenziale deve ancora mostrarlo, ma ha davvero molti margini di crescita e dal giocatore acerbo e impacciato visto a febbraio, ora sembra già aver fato numerosi progressi.

Dunque, la fiducia di Pioli ribadita oggi in conferenza stampa sembra essere solamente la conferma che domani il biondo di Berchem-Sainte-Agathe possa effettivamente fare il proprio esordio da titolare coi rossoneri. Un’ulteriore conferma del suo buon momento potrebbe accelerare le pratiche del riscatto. Intanto, possibile ritorno di fiamma per Hirving Lozano: LO SCENARIO>>

