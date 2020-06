Spagna – Liga, 1 minuto di silenzio per le vittime coronavirus

ULTIME NEWS – Alla ripresa della Liga, sarà fatto rispettare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite per ricordare le vittime da coronavirus. La Spagna è stata una delle nazioni europee più colpite dalla pandemia.

Questa la nota ufficiale della Federcalcio spagnola: “Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19”.