Sosta Mondiale, il Milan volerà a Dubai per allenarsi / PM News

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e programma il futuro. La squadra andrà a Dubai per allenarsi durante la sosta per il Mondiale

Renato Panno

Una stagione singolare prevede programmi altrettanto singolari. Nel mese di novembre, come noto, il campionato di Serie A e non solo subirà uno stop di quasi due mesi per consegnare i giocatori alle proprie Nazionali per il Mondiale in Qatar, eccezionalmente in programma in inverno. E cosa faranno i giocatori che rimarranno a disposizione di Stefano Pioli?

Milan a Dubai

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il Milan, in questo lasso di tempo, volerà nella calda Dubai per sostenere gli allenamenti nel miglior clima possibile. Non sono inoltre escluse amichevoli volte a non perdere il ritmo partita. Non note, invece, le tempistiche di permanenza nella lussuosa città degli Emirati Arabi. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>