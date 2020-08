Sosa-Fenerbahce, trasferimento al veleno: l’attacco di Veron

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il trasferimento di José Sosa al Fenerbahce ha fatto infuriare gli argentini dell’Estudiantes. Il messaggio del Presidente Juan Sebastian Veron: “Abbiamo appreso la decisione di Josè sui social. Se hai dei dubbi nel tornare, è meglio che non torni”.

Una situazione simile a quella di David Silva e al suo mancato arrivo alla Lazio, preferendo la Real Sociedad. Poi non sappiamo bene cosa si siano detti e promessi Silva con la Lazio e Sosa con l’Estudiantes. Qualche mese fa, durante il lock-down, disse: “La mia idea è tornare all’Estudiantes. Ho avuto la fortuna di tornarci dopo l’esperienza al Bayern Monaco e se dovessi tornare in patria lo farei con la maglia biancorossa”.

Per chi non si ricordasse Sosa: ex calciatore tra le altre di Napoli nella stagione 2010-2011 e Milan nella stagione 2016-2017. In rossonero ha collezionato 19 presenze e zero gol all’attivo. Di certo un’esperienza da non ricordare.

All’età di 35 anni, Sosa decide di non tornare (almeno per il momento) in Argentina e preferisce la permanenza in Turchia: dopo il Trabzonspor, passa al Fenerbahce.

