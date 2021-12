SONDAGGIO – Nuovo Stadio Milano: siete favorevoli o contrari?

Nuovo Stadio Milano, sguardo verso il futuro o nostalgia al potere: voi da che parte state? Votate il nostro sondaggio per esprimere la vostra preferenza

Un percorso infinito, tortuoso e colmo di problemi che, finalmente, sembra vicino ad una conclusione positiva. Milan , Inter e Comune di Milano sono arrivati ad un accordo definitivo per avviare la costruzione del Nuovo Stadio che ospiterà le gare casalinghe delle squadre meneghine. Un traguardo fortemente voluto dai vertici dei due club, convinti che questo sia l'unico modo per competere in Europa con i top club. I ricavi provenienti dallo stadio di proprietà, infatti, sono un elemento chiave per aumentare il fatturato e, di conseguenza, la disponibilità economica sul mercato. Un circolo virtuoso che deve iniziare, appunto, dalla nascita del nuovo impianto .

Ma l'aspetto squisitamente economico non è l'unico punto di vista da dover valutare. Dare il via a questo trasloco vorrebbe dire abbandonare per sempre San Siro, stadio storico e ricco di ricordi per entrambe le tifoserie. Un elemento nostalgico che fa leva sui sentimenti dei tifosi che non può che essere presente. Sguardo deciso verso il futuro oppure nostalgia a fare da padrone? Un dilemma che vogliamo consegnare a voi: favorevoli e contrari alla costruzione del Nuovo Stadio? Votate! Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie