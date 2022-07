Il Sole 24 Ore: “Yonghong Li ottiene il sequestro di 364 milioni di Elliott”

Nello specifico il sequestro è relativo ad un credito della Project Redblack, una misura presa temporaneamente prima che Elliott possa presentare ricorso. Nuovi guai giudiziari, dunque, per Elliott, chiamato in causa non solo da Yonghong Li, ma anche dalla Blue Skye nella questione relativa alla cessione del Milan a RedBird. A riferirlo è Il Sole 24 Ore. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.