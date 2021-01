Sivabaek: “Massara al Milan? Imprevedibile. Col tempo le cose cambiano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L'ex difensore del Pescara John Sivebæk, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato di Frederic Massara e il suo ruolo nella dirigenza rossonera: "Era difficile da prevedere. Ma anche Allegri non mi aspettavo di vederlo a questi livelli. Col tempo le cose cambiano".