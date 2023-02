Il sindaco di Rozzano: “Non ne so nulla del Nuovo Stadio del Milan”

Le parole del sindaco di Rozzano sul Nuovo Stadio del Milan

"Francamente della decisione di realizzare a Rozzano il nuovo stadio del Milan non ne so nulla, ho appreso la notizia dagli organi di stampa. Sono tifoso nerazzurro ma se la notizia fosse fondata e il Milan decidesse di venire a Rozzano per noi nessun problema perché sarebbe un'opportunità per tutta la città. San Siro per me resta il tempio del calcio, ma se si deve fare un nuovo stadio fuori Milano ovviamente meglio Rozzano".