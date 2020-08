ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Una foto che oggi significa molto per me. In bocca al lupo Andrea per la tua prima nuova avventura. Buon compleanno Pippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. E un in bocca al lupo anche a Sandro per i playoff di stasera”. Così il ct della nazionale ucraina, Andriy Shevchenko, ha voluto augurare il meglio ai suoi ex-compagni di squadra, oggi allenatori professionisti.