Serie C, il rossonero Galardi alla Lucchese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Movimenti di mercato anche in Serie C per il Milan. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’ la Lucchese si è assicurata le prestazioni di Gabriele Galardi, giocatore di proprietà del Milan. Il classe 2002 si trasferisce in Toscana dopo aver trascorso la prima parte di stagione alla Viterbese. Mercato Milan – Maldini guarda avanti, il difensore per giugno. VAI ALLA NOTIZIA >>>