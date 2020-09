Serie B – Salernitana-Reggina: subito in gol Menéz

Prima rete per Jeremie Menéz con la Reggina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima giornata di campionato e primo gol per l’ex rossonero Jeremie Menéz con la maglia della Reggina. Il francese ex Roma ha segnato la rete del momentaneo vantaggio calabrese in trasferta contro la Salernitana. Un minuto più tardi, tuttavia, i padroni di casa hanno pareggiato con Casasola, con il match che è terminato così sul punteggio di 1-1.

Tanti i pareggi in questa prima giornata di Serie B e pochi gol. Ne approfitta soprattutto l’Empoli che ha battuto in trasferta il Frosinone 2-0. Ieri debutto per il Monza di Galliani e Berlusconi che ha pareggiato 0-0 contro la SPAL al Brianteo.