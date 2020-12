Serie B, Monza-Salernitana 3-0: Balotelli subito in gol al debutto / News

Serie B, Balotelli subito in gol con il Monza

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Debutto perfetto per Mario Balotelli con la maglia del Monza. L'ex Milan ci ha messo soltanto 5 minuti per sbloccare il match contro la Salernitana, terminato 3-0 per gli uomini di Cristian Brocchi. Di Antonino Barillà il raddoppio a fine primo tempo, mentre Marco Armellino ha chiuso i discorsi al 95esimo minuto.