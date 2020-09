Serie B, esordio per Brescianini con la maglia dell’Entella

L’ESORDIO DI MARCO BRESCIANINI

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esordio per Marco Brescianini con la maglia della Virtus Entella in Serie B ieri nel match contro il Cosenza. Il giovane calciatore ha giocato 82 minuti nella sfida terminata 0-0 sul campo dei calabresi. Il club di Chiavari si è complimentato col classe 2000 per la prestazione di personalità al debutto in Serie B. L’ex capitano della Primavera rossonera è stato ceduto in prestito dal Milan per fare esperienza e prendere confidenza e continuità coi grandi.

