Serie B – Benevento, Vigorito: “Inzaghi con noi anche il prossimo anno”

ULTIME NEWS – Durante la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, impegnato a presentare la gara contro lo Spezia, è intervenuto Oreste Vigorito, presidente del Benevento, per dare un annuncio a sorpresa: “Inzaghi ha rinnovato per il prossimo anno. E’ una cosa che avevamo deciso prima di Natale, anzi forse nel giorno stesso in cui ci siamo conosciuti. Quello che mi dispiace è che avrei voluto dare la notizia già tanto tempo fa. Oggi potrebbe sembrare una conferma scontata, ma sarebbe stato riconfermato anche se stessimo lottando per non retrocedere. Abbiamo riscontrato una unità d’intenti che ci ha permesso di impostare un discorso lungimirante. I contratti sono sottoscritti da mesi, abbiamo aspettato l’occasione giusta per comunicarlo insieme”.

Ecco la replica di ‘Superpippo’: “Ringrazio la società. Benevento mi voleva da tre anni, forse ho tardato troppo per arrivarci. Al di là della stima del direttore Foggia, ho trovato totale fiducia in me e nel mio staff. Per me queste sono cose fondamentali. Ci sono due aneddoti molto importanti: in ritiro ho trovato il presidente che mi ha ringraziato per come stavamo lavorando. E’ una cosa che non mi era mai successa. Quella per me è stata la svolta, ci ha fatti sentire importanti per la passione che ci mettevamo. Il secondo è che questo rinnovo è stato fatto a ottobre, quando non eravamo in lotta per il primo posto. Resterò qui, speriamo in una categoria che tutti sogniamo. Cercheremo di ottenerla il prima possibile“.

