Serie A, TOP 11 italiana: presente Romagnoli (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questo periodo di stop al calcio giocato, almeno per quanto riguarda il Milan che non partecipa (purtroppo) a Champions ed Europa League, si pensa al calciomercato e alle statistiche della stagione appena trascorsa.

In questo caso i colleghi di Opta hanno stilato la TOP 11 italiana della Serie A per la stagione da poco conclusa. Nella speciale formazione, presente un solo rossonero: Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha giocato quasi tutte le partite della stagione, salvo saltare le ultime per infortunio.

