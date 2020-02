Serie A – Spal, Semplici verso l’esonero. Arriverà Di Biagio

NEWS SPAL – Costerà a cara a Leonardo Semplici la sconfitta ‘last minute‘ patita nel ‘lunch match‘ domenicale della 23^ giornata del campionato di Serie A, ovvero Spal-Sassuolo 1-2.

La Spal, infatti, secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport‘, ha deciso di esonerare il tecnico toscano, sulla panchina della squadra ferrarese dal dicembre 2014, per affidarsi a Luigi Di Biagio.

Di Biagio, ex Commissario Tecnico dell’Italia Under 21, con nessuna esperienza maturata su una panchina di una squadra di club, firmerà un contratto fino al 30 giugno prossimo, con opzione di rinnovo in caso di salvezza a fine stagione.

Attualmente, la Spal è all’ultimo posto della classifica del massimo campionato, con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e ben 16 sconfitte in 23 partite disputate.

