Serie A – Spal-Milan 2-0 al 45′: reti di Valoti e Floccari

MILAN NEWS – È terminato, da pochi minuti, il primo tempo della sfida Spal-Milan, gara valevole per la 29^ giornata di Serie A, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. I primi 45′ di gioco hanno visto i padroni di casa, a sorpresa, andare in vantaggio per 2-0.

Al 13′ è stato bravo l’ex rossonero Mattia Valoti, in mischia nell’area di rigore rossonera, ad infilzare Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma da distanza ravvicinata; poco dopo la mezzora, invece, euro-gol di Sergio Floccari da 30 metri. Un pallonetto che non ha lasciato scampo a Donnarumma.

Si fa tutto più complicato, ora, per il Milan, che, perso Samu Castillejo per infortunio (dentro, al suo posto, Alexis Saelemaekers al 16′), si è visto annullare un gol di Hakan Çalhanoglu (37′) per un fuorigioco di partenza di Ante Rebić ma potrà giocare tutta la ripresa in 11 contro 10: espulso l0 spallino Marco D’Alessandro.

PER SEGUIRE IL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA FERRARESI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>