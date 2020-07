Serie A – Sampdoria-Milan 1-4 al 90′: poker senza storie al Marassi!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da pochi istanti, a ‘Marassi‘, il match Sampdoria-Milan, gara valevole per la 37^ giornata di Serie A. La partita ha visto il Milan dominare in lungo e in largo, sempre in controllo del match. Alla fine finisce 1-4 per i rossoneri, in gol Ibrahimovic (doppietta), Calhanoglu e nel finale sigillo di Rafael Leao. Sullo 0-3 il gran gol della bandiera della Samp firmato Askildsen.

PRIMO TEMPO – Comincia benissimo il Milan, che approfitta di una Samp esageratamente bassa e attendista e al primo affondo trova il gol: cross di Rebic e colpo di testa vincente di Zlatan Ibrahimovic. La Samp prova a reagire, non prima di aver subito altri due pericoli rossoneri.

Nel finale di tempo torna a crescere il Milan, va vicinissimo Ibra alla doppietta personale. Altri pericoli creati da Rebic e Saelemaekers, entrambi hanno sciupato occasioni clamorose. Proprio a primo tempo quasi concluso, altre due chance sprecate in contropiede da Calhanoglu e Rebic.

SECONDO TEMPO – La Samp prende subito l’iniziativa, va vicina al gol con una punizione di Quagliarella: bravo Gigio. Poco dopo risale in cattedra il Milan e Ibrahimovic: prima la torre di Zlatan per il raddoppio di Calhanoglu, annullato e poi convalidato dal VAR. Poi Calhanoglu ricambia il favore, e in contropiede serve Ibra che con il sinistro non sbaglia.

Il Milan potrebbe dilagare ulteriormente, con la vivacità di Leao e poi Castillejo. Ma è la Samp che chiude in crescendo, con un rigore (generoso a nostro avviso) assegnato per fallo di Kjaer su Bertolacci: dal dischetto insuperabile Gigio Donnarumma, che devia il tiro di Gonzalo Maroni. All’87’ arriva il gol della bandiera della Samp con un destro splendido a giro di Askildsen che sorprende Donnarumma. A tempo quasi scaduto arriva il quarto gol milanista firmato Rafael Leao: gran destro dal limite dell’area, forte e preciso!

TABELLINO FINALE SAMP-MILAN >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>