Serie A, oggi assemblea dei club: tre gare nel weekend a rischio

Oggi i club di Serie A si sono riuniti per fare il punto della situazione dopo il caos di ieri e in vista dei match della domenica.

La giornata di Serie A dell'Epifania è stata a dir poco caotica. Tanti i match che non si sono giocati, altri invece si sono disputati nonostante tanti positivi nelle due squadre in campo. Ecco perché oggi alle 15:00 si è riunita l'assemblea dei club del massimo campionato in videoconferenza. L'appuntamento in realtà era già in programma da tempo. Ecco perché, formalmente, all'ordine del giorno non ci sarà il tema di quanto accaduto ieri e di come comportarsi in vista delle prossime partite. Praticamente, invece, se ne parlerà eccome, come ovvio che sia. Anche perché, nonostante il nuovo protocollo, ci sono tre gare nel prossimo turno, domenica, che sono a rischio. Si tratta di Cagliari-Bologna, di Torino-Fiorentina e di Udinese-Atalanta, ovvero dei club che già ieri non hanno giocato. Mercoledì prossimo invece è in programma un vertice della FIGC con il Governo nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, per trovare una soluzione definitiva. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della mattina di oggi >>>