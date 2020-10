Serie A – Milan in gol da 25 partite di fila: non accadeva da quasi 50 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan del post lockdown è una macchina da gol. Oltre ai gol stanno arrivando anche risultati molto positivi, e forse anche inaspettati, sul campo. Contando solo la Serie A ed escludendo la Coppa Italia e l’Europa League, il Milan va in rete da 25 gare consecutive.

Questa è la striscia più lunga dal 1973, cioè da 47 anni. E sempre dal post lockdown in avanti, la squadra di Stefano Pioli, non ha segnato solo nella prima partita che ha giocato: il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus a Torino finito 0-0. Numeri importanti questi per una squadra che ha come obiettivo la qualificazione in Champions League per l’anno prossimo.

