Serie A – Milan in gol da 17 partite consecutive: non accadeva dal 2017

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli sta trovando un’ottima continuità di realizzazione in Serie A in questa seconda parte di stagione. Infatti, i rossoneri, vanno in gol da 17 partite consecutive in Serie A.

Da dopo la ripresa, tralasciando lo 0-0 contro la Juventus in Coppa Italia, gli uomini di Pioli sono sempre andati a segno. L’ultima volta che il Milan non ha segnato almeno un gol in campionato risale alla partita contro la Sampdoria di Claudio Ranieri del 6 gennaio 2020. Erano 3 anni, ossia dal 2017, che il Diavolo non segnava con così tanta costanza. A riportare i dati è il portale Opta.

Intanto oggi compie 82 anni un grande ex attaccante del Milan che ha fatto la storia. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓